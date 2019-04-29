توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان يهاجم نيمار

انتقد توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان اعتداء مهاجمه نيمار على أحد المشجعين قبل تسلم الميدالية الفضية عقب خسارة نهائي كأس فرنسا أمام ستاد رين يوم السبت الماضي.

واتخذ المدير الفني الألماني موقفًا قويًا ضد النجم البرازيلي رغم أن النادي بدا أنه يدعم نيمار.

وتشاجر نيمار مع مشجع عقب خسارة النهائي وأظهرت لقطات مصورة أن المهاجم البرازيلي اعتدى على المشجع عقب نهاية المباراة.

وأثناء صعود فريق باريس سان جيرمان نحو المقصورة الرئيسية لتسلم ميداليات الوصيف دفع نيمار يد أحد المشجعين بينما كان يحاول تسجيل هذه اللحظات بهاتفه المحمول.

ودفع نيمار، الذي سيطر عليه الإحباط والعائد للملاعب الأسبوع الماضي بعد غياب دام 3 شهور للإصابة، المشجع بيده قبل أن يواصل طريقه لاستلام ميداليته.

ونقلت صحيفة ”صن“ البريطانية عن توخيل قوله تعليقًا على الواقعة: ”لا أحب ذلك على الإطلاق. لا يمكن القيام بهذا التصرف. لم أرَ الواقعة لكن الجميع أخبروني. في حال الفوز سيكون الأمر سهلًا لكن لا يمكن الدخول في شجار مع أحد المشجعين“.

بالإضافة إلى غضبه من الموقف، اعترف توخيل بأنه تعرض لصدمة من موقف نيمار قائلًا: ”لقد لعب بشكل جيد للغاية لذلك لم أتوقع ذلك منه. خاض 120 دقيقة كاملة وسجل ركلة الجزاء الخامسة وصنع فرصًا خطيرة“.

من المقرر أن تجتمع لجنة كرة القدم الفرنسية هذا الأسبوع لمناقشة عقوبة نيمار.