مباراة باريس سان جيرمان ضد رين.. نيمار يعتدي على مشجع عقب خسارة كأس فرنسا (فيديو)

رصد فيديو تداوله الجمهور عقب مباراة باريس سان جيرمان ضد ستاد رين، مساء السبت، اعتداء البرازيلي نيمار داسيلفا، نجم سان جيرمان، على أحد المشجعين في المدرجات ولكمه في وجهه.

وتعافى ستاد رين بعد تأخره بهدفين وفاز على باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي 6-5 بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 ليحرز لقب كأس فرنسا، يوم السبت.

وأثناء الصعود لمنصة ملعب ”دو فرانس“ لتسلم ميداليات المركز الثاني، انفعل نيمار على أحد مشجعي رين، وهو يصور مقطع فيديو لمسيرة لاعبي سان جيرمان بهاتفه المحمول.

Neymar fighting a fan after the final ???? pic.twitter.com/lix1Nrkhux — Juan Velazquez (@JuanDirection58) April 28, 2019

وأمسك اللاعب البرازيلي، بهاتف المشجع ليمنعه من استكمال تصوير الفيديو، قبل أن يوجه نيمار لكمة إلى المشجع، ثم أكمل صعوده نحو المنصة الرئيسة وسط استهجان الجماهير في المدرجات.

وحاول ماركينيوس، لاعب باريس سان جيرمان، والذي ارتدى شارة الفريق في المباراة النهائية، احتواء الموقف وتهدئة المشجع.

وبدأ سان جيرمان اللقاء بقوة وسجل ألفيس بتسديدة من 20 مترًا في الدقيقة الـ13 وأضاف نيمار الهدف الثاني بتسديدة ساقطة بعد تعاون من زميله أنخيل دي ماريا.

لكن رين، صاحب المركزالـ 11 في الدوري، قلص الفارق قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول بعدما سجل كيمبمبي بطريق الخطأ في مرماه بعد كرة عرضية من هماري تراوري.