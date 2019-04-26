إدخال تقنية مراقبة جديدة للحد من تواجد المشاغبين في كوبا أمريكا 2019

ستزود الملاعب الستة، التي ستستضيف مباريات بطولة كوبا أمريكا التي ستنظمها البرازيل، بكاميرات مجهزة بنظام التعرف على الوجه لتحديد هوية الأشخاص المطلوبين من قبل الشرطة، وفقًا لما أفاد به منظمو البطولة.

يعد هذا الإجراء الأهم فيما يتعلق بالجانب الأمني في البطولة التي تستضيفها البرازيل، حسبما أوضحت اللجنة المنظمة المحلية في ندوة نظمها الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في ريو دي جانيرو.

وأوضح مدير الأمن باللجنة المحلية المنظمة، هيلاريو ميديروس، ”الحدث الأول في البرازيل، الذي سيتم فيه استخدام خاصية التعرف على الوجه كوبا أمريكا، وسيكون هناك بنك للمعلومات مزود ببيانات من كافة أنحاء العالم“.

وأضاف: ”سنعمل بالتعاون مع هيئات الأمن العام والإنتربول لمنع أي شخص غير مرغوب فيه تسبب بالفعل، أو قد يتسبب باضطرابات في دخول الملاعب وإزعاج الجماهير“.

وستحتوي قاعدة البيانات على صور لأشخاص مطلوبين من قبل أجهزة الشرطة المختلفة، ومشجعين معروفين بالعنف في كافة أنحاء العالم.