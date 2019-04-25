عقوبة غريبة من أياكس أمستردام لحارس مرماه الشاب الجديد

تعاقد أياكس الهولندي مع حارس المرمى الشاب كجيل سشيربين البالغ من العمر 19 سنة من نادي إف سي إمين، في إطار سياسة الفريق لدعم صفوفه بمواهب شابة، لكون الحارس يلعب لمنتخب هولندا للشباب، لكنه تلقى عقوبة يوم توقيعه عقده الجديد.

وكان الحارس الشاب قد انتقد، منذ سنوات حينما كان صغيرًا، فريق أياكس على المواقع الاجتماعية، وهي التغريدة التي لازمته حتى عند توقيعه.

وأمام مارك أوفرمارس المدير العام للفريق، والحارس الأسطوري فان دير سار، اضطر الحارس الشاب لتنفيذ عقوبة تلميذ في المدرسة للتكفير عن تغريدته.

وكتب الحارس الشاب 100 مرة:“أياكس أفضل فريق في هولندا“، كنوع من التربية داخل الفريق.