أياكس يستهدف لاعب ريال مدريد لتعويض الرحيل ”المتوقع“ لحكيم زياش

كشفت صحيفة “ تيليغراف “ عن رغبة فريق أياكس الهولندي في التعاقد مع النجم النرويجي الشاب مارتن أوديغارد لاعب فيتيس أرنهايم الهولندي المعار من ريال مدريد.

ويقدم النجم الهولندي الشاب موسمًا جيدًا في الدوري الهولندي الممتاز ويعتبر أبرز لاعبي فريقه في صنع الأهداف وهو ما جلب اهتمام عدة أندية في هولندا وأوروبا.

ويرغب ريال مدريد في الحصول على مبلغ 20 مليون يورو لكن مارك أوفرمارس المدير الرياضي للفريق الهولندي لا يرغب في دفع المبلغ، ويحاول التفاوض مع إدارة الفريق الإسباني على تقليصه أو انتقال اللاعب بنظام الإعارة.

ويأمل مارتن أوديغارد البالغ 20 سنة في العودة لريال مدريد بعد 4 سنوات قضاها في الفريق الثاني ومعارًا لأندية هولندية، لكن المشروع الجديد للفرنسي زين الدين زيدان قد يبعده مرة أخرى عن حلمه في حمل قميص الفريق الملكي.

ويرغب أياكس في تعويض عدة لاعبين سيغادرون الفريق الصيف القادم ويعتبر مارتن أوديغارد أفضل بديل للمغربي حكيم زياش المرشح للانتقال لعدة فرق من بينها بايرن ميونخ الألماني.