بايرن ميونخ يتخطى فيردر بريمن ويضرب موعدًا مع لايبزيغ في نهائي كأس ألمانيا (فيديو)

تأهل فريق بايرن ميونيخ، بصعوبة بالغة لنهائي كأس ألمانيا لكرة القدم، بعد تغلبه على منافسه فيردر بريمن بثلاثة أهداف لهدفين، في نصف نهائي البطولة المحلية.

نجح البايرن في حسم الشوط الأول بتقدمه بهدف نظيف أحرزه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 36 من زمن اللقاء.

زادت الإثارة في الشوط الثاني، وأضاف البايرن الهدف الثاني عبر توماس مولر في الدقيقة 63 من زمن المباراة.

بعد الهدف الثاني للبايرن ظن الجميع أن التأهل أصبح مضمونًا، ولكن عاد بريمن بهدفين ليتعادل عن طريق الياباني يويا أوساكو والكوسوفي ميلوت ريشكا في الدقيقتين 74 و75 من زمن اللقاء.

واستمرت المحاولات من الجانبين، حتى نجح البايرن في تسجيل الهدف الثالث عبر ليفاندوفسكي من ضربة جزاء في الدقيقة 80 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، ضرب بايرن ميونيخ موعدًا مع لايبزيغ في نهائي كأس ألمانيا.