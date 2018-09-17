بايرن ميونخ يسعى لضم سون من توتنهام بعد إعفائه من التجنيد

أشارت تقارير صحفية، إلى أن بايرن ميونخ يستهدف التعاقد مع سون هيونغ-مين، مهاجم توتنهام هوتسبير، بعد إعفائه من أداء الخدمة العسكرية في بلاده كوريا الجنوبية.

ونال سون هيونغ-مين دفعة مهمة في مسيرته الاحترافية، بعد أن ضمن الحصول على إعفاء من الخدمة العسكرية؛ عقب مساهمته في تتويج كوريا الجنوبية بذهبية كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية في إندونيسيا، في وقت سابق من الشهر الحالي.

وينص القانون في كوريا الجنوبية، على أن كل رجل لائق بدنيًا يجب أن يتقدم لأداء الخدمة العسكرية لمدة 21 شهرًا، لكن يمكن للرياضيين الحصول على إعفاء إذا فازوا بميدالية ذهبية في الألعاب الآسيوية أو أي ميدالية في الأولمبياد.

وأبدى بايرن ميونخ إعجابه بالدولي الكوري الجنوبي البالغ عمره 26 عامًا، بعد انتقاله لتوتنهام من باير ليفركوزن في 2015.

ويتميز سون، الذي أحرز 30 هدفًا في ثلاثة مواسم مع توتنهام وأحد العناصر الرئيسية بالفريق، بتحركاته الذكية؛ لذلك نال اهتمام العملاق البافاري وفقًا لموقع “كاليتشيو ميركاتو”.

ويعاني بايرن من أزمة في صفوفه؛ بعد غياب كينغسلي كومان لنهاية الموسم؛ بعد خضوعه لجراحة في الكاحل، ويحتاج للاعب بديل، فضلًا عن تقدم العمر لكل من فرانك ريبيري وآريين روبن، لذلك يجب عليه التعاقد مع بديل لهما.

ويستعد توتنهام لمواجهة إنتر ميلان، في مباراته الافتتاحية لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، في مجموعة تضم أيضًا برشلونة وأيندهوفن.