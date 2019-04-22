بايرن ميونخ يتألق وهجوم ناري لدورتموند وهزيمة قياسية لشتوتغارت.. في أبرز 5 نقاط بالجولة الـ30 للدوري الألماني

حافظ بايرن ميونخ على تقدمه بفارق نقطة واحدة على أقرب مطارديه في صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني بفوزه 1-صفر على فيردر بريمن، بينما يأتي بروسيا دورتموند في المركز الثاني بعد انتصاره الساحق 4-صفر على فرايبورغ قبل أربع مباريات من نهاية المسابقة.

وفيما يأتي أبرز 5 نقاط من جولة هذا الأسبوع في الدوري الألماني.

* مسيرة بايرن ميونخ

فاز بايرن في 16 من آخر 18 مباراة خاضها بالدوري الذي يسعى للفوز بلقبه للمرة السابعة على التوالي.

وبحصوله على 34 نقطة من 39 نقطة متاحة يكون بايرن قدم ثاني أفضل أداء له على الإطلاق في النصف الثاني للموسم.

وكان أفضل مواسمه في 2012-2013 عندما حقق الثلاثية بعدما حصل على نقاط أكثر في هذه المرحلة من الموسم.

* أهداف دورتموند

يعمل هجوم دورتموند بكل قوته قبل مباراة قمة مرتقبة أمام شالكه.

وهز باكو ألكاسير وماركو رويس وجيدون سانتشو جميعًا الشباك أمام فرايبورغ ليرفعوا رصيدهم إلى 17 و16 و11 هدفًا على الترتيب.

كما يتصدر الدولي الإنجليزي سانتشو قائمة اللاعبين الذين صنعوا أهدافًا هذا الموسم في الدوري الألماني برصيد 13 مرة.

* هزيمة قياسية

كانت هزيمة شتوتغارت 6-صفر أمام أوغسبورغ الأثقل في تاريخه بالدوري الألماني منذ موسم 1985-1986 عندما خسر بالنتيجة ذاتها أمام فيردر بريمن.

كما كان أيضًا أكبر انتصار لفريق أوغسبورغ في الدوري. ويصارع شتوتغارت، الذي فاز بالدوري الألماني في 2007، الهبوط ويتقدم بثلاث نقاط فقط على نورمبرج صاحب المركز الـ17 وقد يودع المسابقة للمرة الثانية في أخر ثلاث سنوات.

* متاعب هامبورغ

يتطلع هامبورغ، بطل ألمانيا السابق، إلى الصعود مباشرة لدوري الأضواء بعد هبوط الموسم الماضي. لكنه جعل الأمور صعبة بالتعادل 1-1 على أرضه في أخر مباراة خاضها بالدرجة الثانية.

وبذلك يكون هامبورغ خاض خمس مباريات دون انتصار ويحتل المركز الثاني متفوقًا بنقطتين على بادربورن.

ويصعد أول فريقين مباشرة إلى دوري الأضواء، بينما يخوض صاحب المركز الثالث جولة فاصلة مع الفريق الذي يحتل المركز الـ16 في دوري الدرجة الأولى.

* لوكباكيو يسجل عشرة أهداف

أصبح دودي لوكباكيو، لاعب فورتونا دوسلدورف، أول مهاجم في النادي يسجل عشرة أهداف بدوري الدرجة الأولى الألماني منذ فعلها كلاوس الوفس في موسم 1990-1991 بعدما هز اللاعب البلجيكي الشباك في الخسارة 3-1 أمام ماينتس.

ورغم الهزيمة ضمن النادي، الصاعد حديثًا، البقاء في دوري الأضواء الموسم المقبل.