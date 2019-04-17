عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”عند ميسي النهاية“.. ودي ليخت يقصي كريستيانو رونالدو

شكل تأهل برشلونة وأياكس لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا الحدث الأبرز في عناوين الصحف الرياضية العالمية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، والتي اهتمت من خلاله بتألق ليونيل ميسي وخروج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من البطولة.

كما اهتمت الصحف بمستقبل ماسميليانو أليغري وتألق دي لخيت وأياكس في أوروبا وصيف تعاقدات ريال مدريد.

الصحف الإسبانية

موندو ديبورتيو

تحدثت الصحيفة عن تأهل برشلونة لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر يونايتد من خلال تأهل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ”عند ميسي النهاية“، في إشارة لمفاجآت الفريق الإنجليزي خارج ملعبه في السابق.

كما اهتمت بإقصاء يوفنتوس على يد أياكس، وكتبت: ”هدف من دي ليخت يخرج كريستيانو رونالدو“.

ماركا

تحدثت الصحيفة الإسبانية عن تأهل برشلونة لنصف نهائي دوري الأبطال على حساب مانشستر يونايتد من خلال تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وكتبت: ”ميسي يطير نحو واندا ميتروبوليتانو“، في إشارة لملعب النهائي في مدريد.

كما اهتمت بتأهل أياكس على حساب يوفنتوس في مفاجأة جديدة، وكتبت: ”حمام جديد لأياكس“، في إشارة لتأهل الفريق الهولندي أمام أنصار الفريق الإيطالي وفي ملعبه.

كما تحدثت ماركا عن ريال مدريد وأكدت أن الإدارة لا ترغب في ثورة كبيرة في صفوف الفريق الصيف المقبل.

سبورت

بدورها اهتمت الصحيفة الكتلونية بتأهل برشلونة لنصف النهائي على حساب مانشستر يونايتد من خلال عنوان كبير ”هذا العام نعم“، في إشارة لفشل الفريق في بلوغ نصف النهائي في المواسم الثلاثة الماضية.

كما اهتمت بإقصاء يوفنتوس على يد أياكس من خلال هدف دي ليخت الذي قاد الفريق الهولندي لإحداث المفاجأة والإطاحة بكريستيانو رونالدو من البطولة، وكتبت: ”دي ليخت يقضي على آمال يوفنتوس وكريستيانو رونالدو“.

آس

ركزت صحيفة آس الإسبانية في نسختها الإسبانية الصادرة اليوم الأربعاء على إقصاء يوفنتوس الإيطالي على يد أياكس أمستردام الهولندي في مباراة إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى تسليط الضوء على صعود برشلونة إلى دور نصف النهائي بعد الفوز على مانشستر يونايتد الإنجليزي، وجاء العنوان الرئيسي: ”أياكس يطيح برونالدو“.

وجاءت العناوين الرئيسية كالتالي:

أياكس يفوز على يوفنتوس بهدفين مقابل هدف.

النجم البرتغالي يسجل هدفه السابع في ”التشامبيونزليغ“ خلال هذا الموسم.

لاعبو الفريق الهولندي فاجؤوا جميع أوروبا.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة ومانشستر يونايتد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتحدثت عن دور ليونيل ميسي في إنهاء مشوار الفريق الإنجليزي في ”ليلة رعب في الكامب نو“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

الصحيفة الإيطالية اهتمت بإقصاء يوفنتوس على يد أياكس، وكتبت: ”أياكس العظيم“، كما اهتمت بمستقبل المدرب الإيطالي ماسميليانو أليغري بعد الإقصاء.

الكورييري:

ركزت الصحيفة الإيطالية على خروج يوفنتوس من دوري الأبطال على يد أياكس، وعنونت قائلة: ”نهاية العالم“، يوفنتوس خارج دوري الأبطال: هاجس لا ينتهي.

رونالدو سجل ثم الانهيار: عودة أياكس مع فان دي بيك ودي ليخت 2/1.

اللاغازيتا

أبرزت الصحيفة خروج فريق يوفنتوس بقيادة كريستيانو رونالدو من سباق دوري الأبطال على يد الفريق الشاب أياكس، قائلة: ”نهاية السباق“.. يوفنتوس يودع دوري الأبطال: ”درس من صغار أياكس 2/1“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة الفرنسية بتأهل أياكس لنصف نهائي دوري الأبطال أمام يوفنتوس بفريقه الشاب، وكتبت: ”أياكس كبير أوروبا“.

كما تحدثت عن لقاء نانت وباريس سان جيرمان المؤجل في الدوري الفرنسي، والذي قد يمنح الفريق الباريسي التتويج باللقب قبل 6 جولات من نهاية الدوري وسيشهد غياب كليان مبابي، نجم الفريق.