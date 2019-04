شاهد ردة فعل دي ليخت نجم أياكس بعد سؤاله عن التوقيع مع نادي برشلونة؟ (فيديو)

رفض الهولندي ماتياس دي ليخت، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، الرد على سؤال بخصوص توقيعه لنادي برشلونة في الميركاتو الصيفي، بعدما قاد فريقه للتأهل إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب يوفنتوس.

وسجل دي ليخت هدف فوز أياكس على يوفنتوس، في اللقاء الذي انتهى بنتيجة (2-1) لأياكس، يوم الثلاثاء، على ملعب ”أليانز ستاديوم“ بإياب ربع نهائي دوري الأبطال، ليتأهل الفريق الهولندي إلى نصف النهائي.

ووجه صحفي قناة ”التشرينغيتو“ الإسبانية سؤالًا مباغتًا للاعب عقب المباراة ”دي ليخت هل ستوقع لبرشلونة“، ليبتسم اللاعب الهولندي رافضًا منح إجابة سواء بالنفي أو الإيجاب.

وقال دي ليخت في تصريحات عقب المباراة نقلتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية: ”ليس لدي كلمات تعبر عن سعادتي، فخورون بما حققناه وأعتقد أن أمستردام بأكملها فخورة بنا، لقد أطحنا بمرشحين للفوز باللقب مثل: مدريد، ويوفنتوس، وأظهرنا أننا أقوياء للغاية“.

وعن هدف الفوز الذي سجله في شباك اليوفي، شدد: ”توقعت أن التسديدة ذهبت فوق المرمى، وفوجئت بها في الشباك“.

"We are never satisfied."

"There's so much potential in this team, we are all still quite young and you see us grow every game."

You can see why Matthijs de Ligt is the captain of this Ajax team…

Cool, calm and collected after such a monumental for the club ???? pic.twitter.com/841dbroMaQ

— Football on BT Sport (@btsportfootball) April 16, 2019