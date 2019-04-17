شاهد ردة فعل دي ليخت نجم أياكس بعد سؤاله عن التوقيع مع نادي برشلونة؟ (فيديو)

رفض الهولندي ماتياس دي ليخت، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، الرد على سؤال بخصوص توقيعه لنادي برشلونة في الميركاتو الصيفي، بعدما قاد فريقه للتأهل إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب يوفنتوس.

وسجل دي ليخت هدف فوز أياكس على يوفنتوس، في اللقاء الذي انتهى بنتيجة (2-1) لأياكس، يوم الثلاثاء، على ملعب ”أليانز ستاديوم“ بإياب ربع نهائي دوري الأبطال، ليتأهل الفريق الهولندي إلى نصف النهائي.

ووجه صحفي قناة ”التشرينغيتو“ الإسبانية سؤالًا مباغتًا للاعب عقب المباراة ”دي ليخت هل ستوقع لبرشلونة“، ليبتسم اللاعب الهولندي رافضًا منح إجابة سواء بالنفي أو الإيجاب.

ردة فعل دي ليخت عن سؤاله عن التوقيع مع البارسا pic.twitter.com/CBhhpBd9wV — FCB MEDIA (@FCBMediaUltra) April 16, 2019

وقال دي ليخت في تصريحات عقب المباراة نقلتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية: ”ليس لدي كلمات تعبر عن سعادتي، فخورون بما حققناه وأعتقد أن أمستردام بأكملها فخورة بنا، لقد أطحنا بمرشحين للفوز باللقب مثل: مدريد، ويوفنتوس، وأظهرنا أننا أقوياء للغاية“.

وعن هدف الفوز الذي سجله في شباك اليوفي، شدد: ”توقعت أن التسديدة ذهبت فوق المرمى، وفوجئت بها في الشباك“.

"We are never satisfied." "There's so much potential in this team, we are all still quite young and you see us grow every game." You can see why Matthijs de Ligt is the captain of this Ajax team… Cool, calm and collected after such a monumental for the club ???? pic.twitter.com/841dbroMaQ — Football on BT Sport (@btsportfootball) April 16, 2019

وأضاف: ”أتيح لنا العديد من الفرص بعد الهدف الثاني، لكننا لم نسجل، في هذا التوقيت شعرنا أننا مجانين“.

واختتم قائد أياكس: ”سنواصل تقديم كل شيء وسنرى أين سينتهي بنا المطاف.. الآن نتطلع إلى نصف النهائي“.

وكان خوسيه ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، كشف عن موقف ناديه تجاه دي ليخت، قائلًا: ”لدينا علاقة ممتازة مع أياكس، لا أعلم ما الذي سيحدث مع دي ليخت. يبدو أنه سيكون متاحًا في السوق، وحين نتحدث مع المدربين سنعلم إن كنا سنسعى خلفه أم لا، أنا معجب به، وطريقة لعبه تناسبنا. أياكس نادٍ يبيع، لكن لا محادثات بيننا“.