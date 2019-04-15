نادٍ عربي ينافس أندية أسترالية لضم فرانك ريبري

قالت تقارير صحفية ألمانية إن نادي السد القطري يسعى للتعاقد مع فرانك ريبيري لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة ”كيكر“ فإن السد ينافس أندية أسترالية، ترغب أيضًا في ضم ريبيري.

وأعلن بايرن ميونخ وريبيري انتهاء العلاقة بينهما بنهاية الموسم الحالي.

ويلعب الأسطورة تشافي نجم برشلونة السابق، ضمن صفوف السد وحقق معه الدوري القطري هذا الموسم.

ويحق لريبيري تنظيم مباراة وداعية له بحضور جماهير بايرن ميونخ بنهاية عقده في حال عدم تجديده، وهو ما أعلن عنه النادي البافاري.

وقالت مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية نقلًا عن تصريحات هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ في فبراير الماضي، إلى محطة Sport1 الألمانية التلفزيونية ”لقد أمضى فرانك 12 موسمًا معنا. كل من ترك بصمة في النادي في هذه المرحلة يجب أن يخرج من النادي عبر الباب الكبير“.