بايرن ميونخ يعلن رحيل ريبيري بنهاية الموسم الجاري

أعلن بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني، أنه سينظم مباراة تكريمًا للفرنسي فرانك ريبيري بعد نهاية عقده مع النادي في يونيو/ حزيران المقبل، أي بنهاية الموسم الجاري.

ويرتبط الجناح الفرنسي البالغ عمره 35 عامًا بعقد مع النادي البافاري ينتهي في يونيو/حزيران المقبل، لكنه لم يصرح من قبل أنه يخطط للرحيل، قبل أن يعلن أولي هونيس رئيس النادي ذلك يوم الخميس.

ويحق لريبيري تنظيم مباراة وداعية له بحضور جماهير بايرن ميونخ بنهاية عقده في حال عدم تجديده وهو ما أعلن عنه النادي البافاري.

وقالت مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية نقلًا عن تصريحات هونيس إلى محطة Sport1 الألمانية التلفزيونية ”لقد أمضى فرانك 12 موسمًا معنا. كل من ترك بصمة في النادي في هذه المرحلة يجب أن يخرج من النادي عبر الباب الكبير“.

ولم يسبق للاعب مرسيليا السابق أن أعلن رسميًّا مغادرة بايرن ميونخ عكس الجناح الهولندي آريين روبن.