بايرن ميونخ ينفق أكثر من 200 مليون يورو لتعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية

يخطط بايرن ميونخ لثورة حقيقية في تشكيلته الموسم المقبل حيث سيرحل الثنائي فرانك ريبيري وأرين روبن مع تحديد مصير جيمس رودريغيز سواء بالشراء النهائي أو عودته إلى ريال مدريد وضم بنغامين بافارد من شتوتجارت وتيمو فيرنر من لايبزيغ ولوكاس هرنانديز من أتلتيكو مدريد.

وذكرت صحيفة ”بيلد“ الألمانية أن النادي البافاري ينوي إنفاق أكثر من 200 مليون يورو العام المقبل في ضم العديد من الصفقات الجديدة منها كاي هافريست وجوليان برانت (ليفركوزن) ونيكولاس بيبي (ليل) هدسون أدوي (تشيلسي) فضلًا عن فيرنر وهرنانديز.

وأكدت الصحيفة ذاتها أن صفقة بافارد تم حسمها مقابل 35 مليون يورو وكذلك فيرنر البالغ عمره 22 عامًا ويحظى باهتمام ليفربول أيضًا.

لكن لايبزيغ يدرك أنه في حال تقدم بايرن بعرض مالي جيد لا يمكن رفض الصفقة التي يريد اللاعب أن تتم خاصة وأن عقده ينتهي العام المقبل.

ولا يزال بايرن ميونخ ينافس لضم بيبي المطلوب في برشلونة وهدسون أودي نجم تشيلسي الصاعد الذي اهتم أكثر من ناد أوروبي بالتعاقد معه.

وبات بايرن ميونخ على مسافة ثلاث نقاط فقط خلف بروسيا دورتموند متصدر الدوري الألماني.