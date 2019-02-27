بايرن ميونخ يخطف ”هدف“ نادي ليفربول

نجح نادي بايرن ميونخ الألماني في إجهاض محاولات نادي ليفربول الإنجليزي في التعاقد مع مهاجم مميز بداية الموسم المقبل.

وقالت تقارير صحفية، إن بايرن ميونخ نجح في الحصول على توقيع مهاجم نادي لايبزيغ الألماني، تيمو فيرنر، الذي كان يرغب مسئولو ليفربول في ضمه لسد العجز الشديد في خط هجوم ”الريدز“.

وبحسب صحيفة ”بيلد“ الألمانية، فإن فيرنر وافق على الانضمام إلى بايرن ميونخ بعد نهاية الموسم الجاري، ولا يتبقى سوى الاتفاق بين إداراتي العملاق البافاري ونادي لايبزيغ على قيمة الصفقة.

وينتهي عقد فيرنر، البالغ من العمر 22 عامًا، مع لايبزيغ في منتصف عام 2020.

وشارك فيرنر هذا الموسم في 21 مباراة، أحرز خلالها 13 هدفًا، وصنع 3 أخرى، ويحتل المركز السادس في قائمة هدافي الدوري الألماني لكرة القدم، البوندزليغا، برصيد 11 هدفًا.

ولعب تيمو فيرنر 23 مباراة دولية رفقة المنتخب الألماني، وهو أحد المواهب الصاعدة في الكرة الألمانية.

وكان مسؤولو ليفربول يعوّلون كثيرًا على صفقة فيرنر، في ظل العجز الهجومي الواضح في صفوف الريدز، في مركز المهاجم الصريح، نظرًا لعدم قناعة الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول بالثنائي دانييل ستوريدج، وديفوك أوريغي.

ومن المنتظر أن يلتقي بايرن ميونخ وليفربول، يوم الأربعاء 13 مارس المقبل، على ملعب أليانز أرينا، في إياب دور الـ16 لمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث انتهت مباراة الذهاب بملعب أنفيلد بالتعادل السلبي.