الأسطورة بيليه يتعافى بشكل جيد عقب جراحة لإزالة حصوة في الكلى

قال أطباء في ساو باولو، إن أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه خضع لجراحة ناجحة، اليوم السبت، لإزالة حصوة في الكلى.

وخضع بيليه للجراحة في مستشفى ألبرت أينشتاين.

وذكر بيان مقتضب صادر عن أطباء:“تكللت الجراحة بالنجاح، وعاد المريض إلى غرفته“.

ونُقل بيليه (78 عامًا)، الذي يعتبره كثيرون أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، إلى مستشفى في باريس، الأسبوع الماضي، عقب معاناته من ارتفاع في درجة الحرارة بعد حضوره مناسبة في العاصمة الفرنسية بصحبة كيليان مبابي الفائز مع منتخب فرنسا بكأس العالم 2018.

وخرج بيليه من المستشفى سريعًا، وقرر أطباؤه في البرازيل إدخاله المستشفى ثانية عندما عاد إلى بلاده، يوم الثلاثاء الماضي.

وعانى بيليه اللاعب السابق لسانتوس، ونيويورك كوزموس، من مشكلات في الكلى والبروستاتا، كما خضع لجراحة في أعلى الفخذ خلال السنوات القليلة الماضية.