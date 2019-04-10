تعرّف على آخر تطورات الحالة الصحية للبرازيلي بيليه

ذكر مستشفى ألبرت أنشتاين في ساو باولو حيث يرقد بيليه تحت المراقبة الصحية، الأربعاء، أن أسطورة كرة القدم البرازيلية سيخضع لعملية إزالة حصوة من الحالب، فيما تمنى له الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا ”الشفاء العاجل“.

وأوضح المستشفى في نشرة طبية حول الحالة الصحية للاعب السابق البالغ من العمر 78 عامًا ”أن الفحوص كشفت وجود حصوة في الحالب الأيسر، وتمت برمجة إزالتها، لكن الموعد لم يحدد بعد“.

وأضاف:“المريض في حالة صحية جيدة عمومًا من وجهة نظر طبية“.

يذكر أن الأسطورة البرازيلي بيليه دخل مجددًا أحد مستشفيات مدينة ساو باولو البرازيلية، بمجرد وصوله، أمس الثلاثاء، إلى البرازيل، بعد أن قضى 5 أيام داخل مستشفى في العاصمة الفرنسية باريس بسبب عدوى فيروسية في الجهاز البولي.

ووصل ”ملك كرة القدم“ خلال الساعات الأولى من، صباح الثلاثاء، إلى مطار جوارولوس الدولي (ساو باولو)، حيث خرج على كرسي متحرك، قبل أن يُنقل مباشرة إلى المستشفى.

ودخل بطل العالم مع ”السيليساو“ 3 مرات (1958 و1962 و1970)، أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية، يوم الثلاثاء الماضي، إثر وعكة صحية أثناء مشاركته بحدث دعائي برفقة نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي.

وكشف ”الجوهرة السوداء“ في بيان آنذاك أنه تعرض لـ“عدوى فيروسية خطيرة في الجهاز البولي استدعت الرعاية الطبية، وخضوعه لجراحة عاجلة“، ولكنه بفضل الرعاية الطبية التي وجدها، تمكن من التعافي بشكل طيب.