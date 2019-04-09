بيليه يدخل المستشفى مجددًا فور وصوله إلى البرازيل

دخل الأسطورة البرازيلي بيليه مجددًا إحدى مستشفيات مدينة ساو باولو البرازيلية، بمجرد وصوله اليوم الثلاثاء إلى البرازيل، بعد أن قضى خمسة أيام داخل مستشفى في العاصمة الفرنسية باريس بسبب عدوى فيروسية في الجهاز البولي.

ووصل ”ملك كرة القدم“ في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء إلى مطار جوارولوس الدولي (ساو باولو)، حيث خرج على كرسي متحرك، قبل أن يُنقل مباشرة إلى المستشفى.

ووفقًا للنشرة التي نشرتها المستشفى، فإن الحالة الصحية لصاحب الـ(78 عامًا) ”جيدة“، بينما تمت السيطرة على العدوى الفيروسية في الجهاز البولي.

ودخل بطل العالم مع ”السيليساو“ 3 مرات (1958 و1962 و1970)، إحدى مستشفيات العاصمة الفرنسية يوم الثلاثاء الماضي إثر وعكة صحية أثناء مشاركته في حدث دعائي رفقة نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي.

وكشف ”الجوهرة السوداء“ في بيان آنذاك أنه تعرض لـ“عدوى فيروسية خطيرة في الجهاز البولي استدعت الرعاية الطبية، وخضوعه لجراحة عاجلة“، ولكنه بفضل الرعاية الطبية التي وجدها، تمكن من التعافي بشكل طيب.

وأضاف: ”فرنسا لا تمتلك لاعبين كبارًا فقط، ولكن رعاية طبية رائعة“.

وحصل لاعب سانتوس البرازيلي سابقًا، الإثنين على الإذن الطبي لمغادرة المستشفى في باريس، بينما أكد قدرته على العودة إلى البرازيل.

وقبل الحصول على الإذن الطبي بالمغادرة، استقبل بيليه مواطنه ونجم باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا، في المستشفى الإثنين.

وكتب نيمار على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي ”الملك بيليه“، مع صورة له رفقة بيليه الذي علت الابتسامة وجهه وهو ممد على سريره.