صحيفة: اشتباك بين روبرت ليفاندوفسكي وكينغسلي كومان في تدريبات بايرن ميونخ

أفادت تقارير صحفية ألمانية، اليوم الخميس، أن اشتباكًا بالأيدي وقع بين البولندي روبرت ليفاندوفسكي والفرنسي كينغسلي كومان لاعبي بايرن ميونخ، في التدريبات.

وبحسب صحيفة ”بيلد“ فإن ليفاندوفسكي وكومان تشاجرا في تدريبات النادي البافاري المغلقة أمام الصحفيين.

وأضافت الصحيفة أن اللاعبين ضربا بعضهما البعض في الجزء الأخير من التدريبات في وقت متأخر من صباح اليوم.

وتدخل نيكولاس سول وجيروم بواتينغ لتفريق اللاعبين، لكن ليفاندوفسكي وكومان كانا يريدان ضرب بعضهما مجددًا.

وودع بايرن ميونخ دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16، لكنه يأمل في التتويج بثنائية الدوري الألماني وكأس ألمانيا، حيث يتصدر جدول ترتيب البوندسليغا، ووصل إلى نصف نهائي كأس ألمانيا، حيث يلاقي فيردر بريمن.