روبين: لن أرتدي قميص بايرن ميونخ مجددًا

اعترف جناح فريق بايرن ميونخ، الهولندي المخضرم آريين روبين، بأنه قد لا يشارك مجددًا مع فريقه الألماني قبل الرحيل عنه في نهاية الموسم.

وقال روبين (35 عامًا) لشبكة سكاي سبورتس اليوم الخميس: ”لدي بالفعل أفكار، ولست واثقًا مما إذا كنت سأشارك مجددًا مع بايرن في الموسم الحالي“.

وأضاف اللاعب الهولندي: ”من المحبط عدم معرفة مصيري بشكل محدد“.

وبات روبين على أعتاب الرحيل عن بايرن في نهاية الموسم الجاري، بعد مسيرة حافلة مع العملاق البافاري.

وعن وجهته القادمة قال: ”تلقيت عددًا من العروض وأرغب في الاستمرار في الملاعب لأطول فترة ممكنة ولكني لم أقرر بعد“.