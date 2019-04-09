تطورات الحالة الصحية للأسطورة بيليه

ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن بيليه أسطورة كرة القدم البرازيلية غادر المستشفى في فرنسا أمس الاثنين بعد التعافي من عدوى في المسالك البولية.

ونُقل بيليه (78 عامًا) إلى المستشفى في باريس في وقت متأخر من يوم الثلاثاء الماضي كإجراء احترازي عقب معاناته من نزلة برد شديدة بعد حضوره مناسبة في العاصمة الفرنسية بصحبة الشاب كيليان مبابي الفائز مع منتخب فرنسا بكأس العالم 2018.

وتلقى بيليه، الذي يعتبره البعض بمثابة أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، العلاج بمضاد حيوي وقال يوم الجمعة إنه بات أفضل كثيرًا.

ولم يؤكد بعد المكتب الإعلامي لبيليه، الفائز بكأس العالم ثلاث مرات، خروجه من المستشفى.