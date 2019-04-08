مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورغ.. موتينغ يبرر تصرفه الغريب وحرمان ناديه من هدف محقق (فيديو)

أحرز إيريك تشوبو-موتينغ هدفه الثالث في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، يوم الأحد، لكن إهدار مهاجم باريس سان جيرمان الغريب بعد ذلك سيظل في الذاكرة بعد التعادل 2-2 مع ستراسبورغ.

وتقدم مهاجم الكاميرون لصاحب الأرض في الدقيقة الـ 13 باستاد بارك دي برينس بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن تم تجاهل الهدف بعد ذلك بإهداره الغريب الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

موتينغ مهاجم باريس في المباراة قبل قليل اللي خسر فيها باريس 2-1 ????!! pic.twitter.com/GcNye7s9JP — Faisal Video (@faisal_video) April 7, 2019

ووضع كريستوف نكونكو الكرة من فوق الحارس وكانت في طريقها إلى الشباك عندما بدا أن تشوبو-موتينغ يحاول زيادة رصيده من الأهداف لكنها اصطدمت بقدمه لتتوقف على خط المرمى ويحرم فريقه من التقدم بعدما أدرك الفريق الضيف التعادل.

وقال اللاعب البالغ عمره 30 عامًا: ”ترددت. أعتقدت أنني كنت في موقف تسلل“.

Choupo-Moting with the MISS OF THE CENTURY for PSG ???? (via @beINSPORTSUSA) pic.twitter.com/1JAyEVdzrZ — FOX Soccer (@FOXSoccer) April 7, 2019

وأدرك تيلو كيرر التعادل قبل ثماني دقائق من النهاية لكن ذلك لم يكن كافيًا؛ إذ كان باريس سان جيرمان بحاجة للفوز لحصد اللقب للمرة الثامنة في تاريخه.