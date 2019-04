مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورغ.. موتينغ يبرر تصرفه الغريب وحرمان ناديه من هدف محقق (فيديو)

أحرز إيريك تشوبو-موتينغ هدفه الثالث في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، يوم الأحد، لكن إهدار مهاجم باريس سان جيرمان الغريب بعد ذلك سيظل في الذاكرة بعد التعادل 2-2 مع ستراسبورغ.

وتقدم مهاجم الكاميرون لصاحب الأرض في الدقيقة الـ 13 باستاد بارك دي برينس بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكن تم تجاهل الهدف بعد ذلك بإهداره الغريب الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووضع كريستوف نكونكو الكرة من فوق الحارس وكانت في طريقها إلى الشباك عندما بدا أن تشوبو-موتينغ يحاول زيادة رصيده من الأهداف لكنها اصطدمت بقدمه لتتوقف على خط المرمى ويحرم فريقه من التقدم بعدما أدرك الفريق الضيف التعادل.

وقال اللاعب البالغ عمره 30 عامًا: ”ترددت. أعتقدت أنني كنت في موقف تسلل“.

Choupo-Moting with the MISS OF THE CENTURY for PSG ????

(via @beINSPORTSUSA) pic.twitter.com/1JAyEVdzrZ

— FOX Soccer (@FOXSoccer) April 7, 2019