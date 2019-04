شاهد.. مهاجم باريس سان جيرمان يخرج الكرة من المرمى ويحرم ناديه من هدف محقق (فيديو)

شهدت مباراة باريس سان جيرمان مع ضيفه ستراسبورغ، الأحد، فرصة في غاية الغرابة من إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ لاعب باريس سان جيرمان.

وكانت الكرة في طريقها إلى الشباك بتسديدة من كريستوفر نكونكو، ليسجل باريس سان جيرمان في الدقيقة 28، لكن ماكسيم تشوبو موتينغ تدخل ليسهم في تسجيل الهدف، لكنه أخرج الكرة بطريقة أثارت دهشة المتابعين، وعلى رأسهم المهاجم كيليان مبابي الذي يتواجد على مقاعد البدلاء.

وأظهرت الكاميرات مبابي مصدومًا من تصرف زميله ماكسيم تشوبو موتينغ.

وتقدم إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ بالهدف الأول في المباراة في الدقيقة 13، لكن ستراسبورغ سجل هدفين في الدقيقة 26 و39، عبر نونو دا كوستا وأنطوني غونسالفيز على الترتيب.

وتشير النتيجة إلى تقدم ستراسبورغ 2/1 حتى الدقيقة 77، ويتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي وفي جعبته 80 نقطة، بفارق 19 نقطة عن ليل الثاني، في حين يملك ستراسبورغ 42 نقطة في المركز التاسع.

Exceptional goal-saving clearance from Eric Maxim Choupo Moting, but AGAINST his own team. pic.twitter.com/y00B4h7pKu

— Get French Football News (@GFFN) ٧ أبريل ٢٠١٩