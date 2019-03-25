مشاعر متباينة لمدرب هولندا بعد الخسارة أمام ألمانيا في تصفيات أمم أوروبا

اختلطت المشاعر لدى رونالد كومان مدرب هولندا؛ بعد خسارة فريقه الشاب 3/2 في الدقيقة الأخيرة على أرضه أمام ألمانيا في تصفيات بطولة أوروبا 2020 أمس الأحد.

وبعد أن حوّلت هولندا تأخرها 0/2 في الشوط الأول إلى تعادل لم تفلت من الهزيمة في النهاية، لكن كومان يرى أن فريقه كان بإمكانه الخروج منتصرًا.

وقال مدرب هولندا: ”أنا فخور بالطريقة التي لعبنا بها في الشوط الثاني. تأخرنا 0/2 وفي هذا الموقف لا يمكنك التراجع“.

وأضاف ”لعبنا بشكل جيد جدًا، ونجحنا في تعويض الفارق، وإذا كانت المباراة أكثر عدلًا لحصلنا على نقطة“.

وشدد كومان على أن مواجهة ألمانيا تظل صعبة في أي وقت.

وتابع ”عند اللعب ضد ألمانيا أي شيء يمكن أن يحدث. فزنا عليها العام الماضي، في دوري الأمم الأوروبية، لكن كان من السهل أن تنتهي المباراة بتعادل“.

”والآن كان من الممكن أن نفوز لكننا خسرنا. هناك تقارب كبير بيننا، وأعتقد أن هذا يعني مدحًا لمنتخب هولندا“.

وبدأت هولندا مشوارها في تصفيات بطولة أوروبا بفوز مقنع 4/0 على روسيا البيضاء في روتردام.