يواكيم لوف يحتفي بفوز ألمانيا على هولندا ضمن عملية إعادة بناء ”المانشافت“

احتفى يواكيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا، بالفوز في الرمق الأخير على هولندا في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020، أمس الأحد، واعتبره خطوة مهمة في عملية إعادة بناء الفريق.

وأحرز نيكو شولتس، مدافع ألمانيا، هدف الفوز 3-2 في الدقيقة الأخيرة في أمستردام في الجولة الافتتاحية بالتصفيات، وظهر فريق لوف بطل العالم 2014 في ثوب جديد بعد الإخفاق في روسيا العام الماضي.

وهبط منتخب ألمانيا إلى درجة أدنى في دوري الأمم الأوروبية؛ بعد نتائج مخيبة في النصف الثاني من 2018.

وقال لوف: ”مباراة كهذه تندرج ضمن عملية يجب أن يخضع لها هذا الفريق الشاب، وما أعجبني أن الفريق عاد ليؤمن بقدراته مجددًا“.

وأضاف: ”أظهرنا ندية هائلة وحالفنا بعض الحظ، وهو ما افتقدناه مؤخرًا“.

وتقدمت ألمانيا 2-صفر عبر ليروي ساني وسيرج غنابري في الشوط الأول، لكنها سمحت لهولندا بالتعادل بعد الاستراحة قبل هدف شولتس.

وتابع لوف: ”لعبنا بشكل رائع في الشوط الأول وقاتلنا بقوة، لكن لم نستمر بنفس المستوى في الشوط الثاني“.

واستبعد لوف من تشكيلته بعض الفائزين بكأس العالم، مثل ماتس هوملز وجيروم بواتنغ وتوماس مولر، في وقت سابق هذا الشهر لتجديد الدماء.