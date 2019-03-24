منتخب كرواتيا يخسر أمام المجر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020 (فيديو)

سقط المنتخب الكرواتي 1/2 أمام منافسه المجري في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لتصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

وتقدم آنتي ريبيتش لكرواتيا بتسديدة من داخل المنطقة في الدقيقة 13، مستغلًا كرة من آندريه كراماريتش، لكن آدم شالاي عدّل الكفة للمجر في الدقيقة 34.

وخطف ماتي باتكاي الفوز للمجر في الدقيقة 76، بعد ركلة ركنية.

ورفع الفوز رصيد المجر إلى 3 نقاط ليتساوى مع سلوفاكيا وويلز كرواتيا.

واستهل منتخب ويلز التصفيات بالفوز 1/0 على سلوفاكيا، ضمن المجموعة الخامسة.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة بتوقيع دانييل جيمس، بعد 5 دقائق من البداية.

وتغلب منتخب كرواتيا 2/1 على أذربيجان في الجولة الماضية، في حين سقط منتخب المجر 0/2 أمام سلوفاكيا.