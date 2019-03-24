منتخب روسيا يكتسح كازاخستان وويلز تستهل مشوارها بالفوز على سلوفاكيا في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020

اكتسح المنتخب الروسي مضيفه كازاخستان، بنتيجة 4/0، الأحد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة في التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أوروبا 2020.

وجاءت أهداف روسيا عبر دينيس تشيريشيف (هدفان) في الدقيقتين 19 والأخيرة من الشوط الأول، وآرتيم دزيوبا في الدقيقة 52، وآبزال بيسيبيكوف، لاعب منتخب كازاخستان، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 62.

ورفع المنتخب الروسي رصيده إلى 3 نقاط في مباراتين، بعد أن خسر 3/1 أمام بلجيكا في الجولة الماضية، في حين تجمد رصيد منتخب كازاخستان عند 3 نقاط، بعدما تغلب في الجولة الأولى 3/ على اسكتلندا.

وفي وقت لاحق، يلتقي منتخب سان مارينو مع اسكتلندا، ويلعب منتخب بلجيكا مع قبرص، ضمن المجموعة التاسعة.

واستهل منتخب ويلز التصفيات بالفوز 1/0 على سلوفاكيا، ضمن المجموعة الخامسة.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة بتوقيع دانييل جيمس، بعد 5 دقائق من البداية.