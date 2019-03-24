ليبيا تُهدر فرصة التأهل لكأس الأمم الأفريقية بالخسارة أمام جنوب أفريقيا (فيديو)

أهدرت ليبيا فرصة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقبلة بخسارتها 2-1 أمام جنوب أفريقيا التي بلغت النهائيات بدلًا منها، اليوم الأحد، خلال المباراة التي أقيمت على استاد الطيب المهيري في مدينة صفاقس التونسية.

ووضع بيرسي تاو الضيوف في المقدمة في الدقيقة 50 بتسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء، لكن أحمد بن علي أدرك التعادل في الدقيقة 66 من ركلة جزاء.

وأعاد تاو جنوب أفريقيا للمقدمة بعدها بثلاث دقائق بتسديدة مفاجئة من داخل منطقة الجزاء.

وتتصدر نيجيريا المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة، ولحقت بها إلى النهائيات جنوب أفريقيا في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، بينما أخفقت ليبيا في بلوغ النهائيات بعد تجمّد رصيدها عند 7 نقاط في المركز الثالث متقدمة بفارق 6 نقاط عن سيشل متذيلة الترتيب.

وتستضيف مصر البطولة الموسعة التي تضم 24 فريقًا خلال يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز المقبلين.

تصفيات كأس أمم أفريقيا “ الجولة 6 “ | ليبيا 0 × 1 جنوب أفريقيا | هدف أول جنوب أفريقيا HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/hJz0k6MoZM — انا موت جديد (@OOQQ5050) ٢٤ مارس ٢٠١٩

تصفيات كأس أمم أفريقيا “ الجولة 6 “ | ليبيا 1 × 1 جنوب أفريقيا | هدف التعادل ليبيا من ركلة جزاء HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/rlCNFj4p6A — انا موت جديد (@OOQQ5050) ٢٤ مارس ٢٠١٩