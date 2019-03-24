أهداف مباراة ليبيا وجنوب أفريقيا.. 2/1 لمنتخب ”الأولاد“ (فيديو)

تقدم بيرسي تاو مهاجم جنوب أفريقيا، بهدف في شباك المنتخب الليبي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الخامسة بالتصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

واستلم تاو الكرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 49، وسدد قوية محرزًا هدف التقدم لـ“الأولاد“.

وتعادل بن علي للمنتخب الليبي في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، وبعدها بدقيقتين نجح منتخب جنوب أفريقيا في التقدم مرة أخرى.

ويسعى المنتخب الليبي إلى التأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية بعد غياب، إذ كانت آخر مشاركاته في نسخة 2012، خاصة أن الفوز يعني تأهل ليبيا للبطولة القارية التي تستضيفها مصر خلال شهر يونيو المقبل.

وتأهل منتخب نيجيريا عبر المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة، ويبقى صراع المركز الثاني بين منتخبي جنوب أفريقيا وليبيا.

ويحتل منتخب جنوب أفريقيا المركز الثاني برصيد 9 نقاط بفارق نقطتين عن ليبيا، وبالتالي سيكون أمل المنتخب الليبي متمثلًا في الفوز ولا شيء سواه للتأهل للبطولة القارية.

وتقام المباراة على ملعب ”الطيب المهيري“ في مدينة صفاقس التونسية بسبب الظروف الأمنية التي تحظر إقامة المباريات الدولية والقارية في ليبيا.