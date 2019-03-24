مقتل 4 مصارعين إيرانيين في حادث سير (صورة)

لقي 4 من أبطال المصارعة الحرة في إيران مصرعهم نتيجة حادث سير في مدينة ماسولة، إحدى البلدات السياحية الشهيرة بمحافظة جيلان شمال إيران.

وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، الأحد، إن 4 من أبطال المصارعة الحرة في إيران لقوا مصرعهم إثر حادث سير في مدينة ماسولة في وقت متأخر من مساء يوم السبت.

وأوضحت الوكالة بحسب مصادر خاصة إن القتلى هم بطل العالم في المصارعة الشاطئية سهيل برستة، وعضو منتخب الشباب للمصارعة علي موسوي، وعضو المنتخب للمصارعة الحرة علي نيا، وبطل محافظة غلستان للمصارعة قربان زادة“.

وأضافت أن المصارعين كان من المفترض أن يشاركوا في تمرينات المنتخب الإيراني للمصارعة التي من المقرر أن تبدأ يوم 8 أبريل المقبل.

وتشهد إيران أوضاعًا جوية مضطربة للغاية في ظل هطول الأمطار في مختلف المناطق الشمالية مع تزايد في أعداد المسافرين بالتزامن مع عيد النيروز وبدء العام الإيراني الجديد الذي بدأ يوم الخميس الماضي، ما زاد من حوادث السير.