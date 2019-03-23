تأكيد مشاركة أندرتيكر في مباريات WWE بالمملكة العربية السعودية في مايو

فجّر موقع ”فايت فول“ مفاجأة لعشاق المصارعة، وكشف عن مشاركة الحانوتي قريبًا في مباريات جديدة WWE في المملكة العربية السعودية.

ووفقًا للموقع، كشف ”ديف ميلترز“ التابع لموقع ”ريسلينغ أوبزيرفر“، أنه تم تأكيد مشاركة ”أندر تيكر“ في حدث WWE في المملكة العربية السعودية، في 3 مايو.

وعلى الرغم من الكشف عن مشاركة الحانوتي، إلا أن WWE لم تعلن رسميًا عن حدث مايو في المملكة العربية السعودية.

وذكر الصحفي ”مايك جونسون“ التابع لموقع ”بي دبليو إنسايدر“، أن الحانوتي والمصارعة الأمريكية “ ميشيل مكول“، كانا في مركز أداء WWE في وقت سابق من هذا الأسبوع.

جدير بالذكر أن آخر ظهور للحانوتي كان أثناء مشاركته في مهرجان ”دبليو دبليو إي كراون جول“ في السعودية، في الثاني من نوفمبر الماضي، حيث انضم للمصارع كين في مواجهة ضد فريق ”دي-جينرايشن إكس“، المكون من شون مايكلز وتريبل إتش.

ومع اقتراب موسم راسلمينيا الـ 35، تظهر العديد من التساؤلات والشائعات بشأن مشاركة أندر تيكر في مباريات راسلمينيا المقبلة؛ وذلك بعد ورود تقارير عن وجود خلافات بين الحانوتي وفينس مكمان رئيس اتحاد الـ WWE.

وحتى الآن، لم تُذكر أي تفاصيل أو أخبار عن مشاركة أندر تيكر في راسلمينيا، كما أن اتحاد WWE لم يعلن أو يلمح بمشاركة أندر تيكر في الحدث الذي لم يفوته منذ العام 2000.

وعلى الرغم من عدم ظهوره في عروض WWE على التلفزيون، إلا أن الحانوتي ظل يتصدر الأخبار في 2019، وخاصة بشأن مشاركته في حدث “ Starrcast II“ المقبل؛ الأمر الذي فاجأ الكثيرين وأزعج فينس مكمان.