غينيا بيساو وناميبيا يتأهلان إلى أمم أفريقيا 2019 

تأهل منتخبا غينيا بيساو وناميبيا اليوم السبت، إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي ستقام في مصر الصيف المقبل.

وتعادل منتخب غينيا بيساو مع ضيفه موزمبيق بهدفين لكل منهما في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الحادية عشرة من البطولة القارية.

وأحرز ثنائية غينيا بيساو، بيكويتي و فريدريك ميندي في الدقيقتين 13 و90، بينما سجل هدفي موزمبيق ستانلي راتيفو ونيلسون ديفارسون في الدقيقتين 48 و89.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، فاز منتخب زامبيا على ضيفه ناميبيا بأربعة أهداف لهدف.

وأحرز رباعية زامبيا، أوجستين مولينجا (هدفين) في الدقيقتين 13 و82، ودوناشو مالاما ولازوروس كامبولي في الدقيقتين 55 و90، بينما جاء هدف ناميبيا الوحيد عبر بيتر شالوليلي في الدقيقة 91.

بذلك، يتصدر منتخب غينيا بيساو الترتيب برصيد 9 نقاط، يليه ناميبيا برصيد 8 نقاط بفارق المواجهة المباشرة مع موزمبيق، وأخيرًا زامبيا برصيد 7 نقاط.

ووفقًا للوائح البطولة، يتأهل الى نهائيات كأس أمم أفريقيا أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعات عدا مجموعة البلد المنظم الذي يشارك في التصفيات أيضًا.