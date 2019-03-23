منتخب مصر يختتم مشواره في تصفيات أمم أفريقيا بالتعادل مع النيجر (فيديو)

تعادل منتخب مصر مع نظيره النيجر بهدف لمثله، اليوم السبت، في ختام مشواره في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، في ملعب ”جينيرال سيني كونتش“ بالعاصمة نيامي في الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة العاشرة للتصفيات.

سجل محمود حسن ”تريزيغيه“ هدف التقدم لمنتخب مصر في الدقيقة 47 وتعادل أمادو مونتاري في الدقيقة 81 ، وتصدى أحمد الشناوي حارس الفراعنة لضربة جزاء في الدقيقة 55 عن طريق سليماني ساكو.

هدف اول للمنتخب المصري من محمود تريزيجية pic.twitter.com/Kl7MYlB1sM — محمد علي (@Mohamme04026924) March 23, 2019

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 13 نقطة محتلاً المركز الثاني خلف تونس وارتفع رصيد النيجر إلى 5 نقاط مع ختام مشوار المجموعة، وقدم الفراعنة عرضاً باهتاً قبل 3 شهور فقط من انطلاق أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر في شهر يونيو المقبل وأحرج منتخب النيجر الفراعنة واكتفوا بالتعادل بعدما أهدروا عدة فرص.