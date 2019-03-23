الكاميرون تحجز مقعدًا في أمم أفريقيا 2019 بإسقاط جزر القمر

انتزع المنتخب الكاميروني، اليوم السبت، بطاقة العبور إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي ستقام بمصر الصيف المقبل.

وتغلب المنتخب الكاميروني على ضيفه جزر القمر بثلاثية نظيفة في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثانية من البطولة القارية.

وتعادل المنتخب المغربي أمس الجمعة مع مالاوي سلبيًا ضمن منافسات المجموعة ذاتها.

بذلك، يتصدر المنتخب المغربي الترتيب برصيد 11 نقطة بفارق المواجهة المباشرة عن الكاميرون، وجاءت جزر القمر في المركز الثالث برصيد 5 نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن مالاوي المتذيل.

أنهى المنتخب الكاميروني الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف دون رد سجله إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ في الدقيقة 37.

وأضاف المنتخب الكاميروني الهدفين الثاني والثالث عبر كيليرنس بيتانغ وكارل توكو ايكامبي في الدقيقتين 53 و89.

ووفقًا للوائح البطولة، يتأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا أصحاب المركزين الأول والثاني في المجموعات عدا مجموعة البلد المنظم الذي يشارك في التصفيات أيضًا.