رسميًا.. كاسياس يجدد عقده مع بورتو البرتغالي حتى الاعتزال

أعلن بورتو البرتغالي تجديد عقد حارس المرمى الإسباني المخضرم إيكر كاسياس رسميًا، لكن دون الكشف عن مدة التعاقد، لكن حارس مرمى ريال مدريد السابق أعلن في وقت سابق أنه سيعتزل وعمره 40 عامًا، ما يعني أن العقد الجديد مدته عامان.
وخاض كاسياس مباراته الأولى مع النادي البرتغالي في 15 أغسطس/آب 2015 ضد فيتوريا دي غيماريش وانتصر فريقه فيها بثلاثية نظيفة.
????Jorge Nuno Pinto da Costa acreditou sempre que @IkerCasillas conseguiria este trajeto no FC Porto? #FCPorto #IkerCasillas #Casillas pic.twitter.com/t8TXw3XDox
— FC Porto (@FCPorto) March 20, 2019
وخاض الدولي الإسباني السابق 149 مباراة مع بورتو خلال المواسم الأربعة الأخيرة وحقق لقبين أحدهما للدوري وآخر لكأس السوبر البرتغالية.
ويعيش إيكر واحدة من أفضل لحظات مسيرته مع بورتو ويشعر بالسعادة والاحترام في النادي، لذلك قرر تمديد فترة مسيرته وأجل الاعتزال.
وقاد الحارس المخضرم فريقه البرتغالي إلى دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، حيث سيلتقي مع ليفربول الإنجليزي.