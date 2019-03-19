كاسياس يعلن موعد تجديد تعاقده مع بورتو وتوقيت اعتزاله

أبدى حارس المرمى الإسباني، إيكر كاسياس، الفائز بكأس العالم 2010 مع منتخب بلاده، رغبته في مواصلة اللعب حتى الأربعين، وإنهاء مسيرته في صفوف فريقه الحالي بورتو البرتغالي.

قال كاسياس في تصريحات تلفزيونية: ”سأجدد عقدي على الأرجح هذا الأسبوع حتى عمر الأربعين، سأبلغ 38 من عمري قريبًا، وأغلب الظن بأني سأنهي مسيرتي في صفوف بورتو“.

وكشف كاسياس ما قاله له رئيس النادي البرتغالي أنطونيو بينتو دا كوستا: ”لا أريدك أن تبقى مدة عام فحسب، بل حتى عمر الأربعين“.

وتابع كاسياس لموقع النادي الرسمي: ”إذا نجحت في القتال إلى جانب زملائي لبلوغ أهداف الفريق فلا مشكلة لدي في مواصلة اللعب، لأني مدين لهذه المدينة ولنادي بورتو“.