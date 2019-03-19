المحكمة الرياضية تلغي قرار ”يويفا“ بإعادة التحقيق مع باريس سان جيرمان

قررت محكمة التحكيم الرياضية قبول طعن باريس سان جيرمان ضد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، المتعلق بإعادة فتح التحقيقات مع النادي بشأن اللعب المالي النظيف.

وقالت المحكمة في بيان عبر موقعها على الإنترنت، يوم الثلاثاء، إنها قررت إلغاء قرار ”يويفا“ الخاص بإعادة النظر في حسابات النادي الفرنسي، وقبول طعن النادي بعد شكوى الاتحاد القاري بشأن التعاقدات المبالغ فيها للنادي في صيف 2017 بضم نيمار وكيليان مبابي.

وقررت لجنة الرقابة المالية في الاتحاد الأوروبي إعادة فتح ملف إنفاق باريس سان جيرمان في 19 سبتمبر/أيلول 2018، وذلك بعد إنفاق ما يقرب من 400 مليون يورو على ضم نيمار ومبابي.

لكن محكمة التحكيم قررت، يوم الثلاثاء، إلغاء قرار اليويفا في إعادة التحقيق في حسابات سان جيرمان، وأغلقت وبشكل نهائي الملف؛ لأن النادي الفرنسي قرر الطعن في الوقت المحدد، بينما لم يكن قرار اليويفا بإعادة فتح الملف في الوقت المحدد بموجب اللوائح.