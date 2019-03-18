توخيل مدرب باريس سان جيرمان: لسنا مطالبين بالاعتذار بسبب وداع دوري أبطال أوروبا

قال توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، إن فريقه لا يجب أن يعتذر للجماهير على خروجه من دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد.

ونقل عن المدرب الألماني قوله، اليوم الإثنين: ”يجب أن لا نعتذر؛ لأننا أكثر من يشعر بالإحباط.

”كان حدثًا عارضًا. أعرف فريقي جيدًا. عندما تخسر مباراة كبيرة وقد خسرنا واحدة من تلك المباريات بالفعل، فإن علينا تقبل أن يتحدث الجميع في هذا الأمر“.

ولم تساند مجموعة المشجعين المتعصبين للنادي الفريق خلال أول 15 دقيقة من مباراته أمام الغريم أولمبيك مرسيليا، في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وهي أول مباراة للفريق منذ خروجه من دور 16 في دوري أبطال أوروبا.

وظهرت لافتات كتب عليها: ”لن ننسى“ أو ”احترموا المؤسسة“، قبل بداية المباراة التي أقيمت على استاد بارك دي برينس.

وفاز سان جيرمان على أولمبيك ليون 3-1، لتشعل الجماهير بعدها الألعاب النارية؛ احتفالًا بثنائية أنخيل دي ماريا، إضافة لهدف كيليان مبابي في الشوط الأول.