أوكرانيا تعزز صفوفها بمهاجم برازيلي قبل تصفيات بطولة أوروبا 2020

أصبح جونيور مورايش، مهاجم شاختار دونيتسك، أحدث لاعب برازيلي المولد يلعب لمنتخب أوكرانيا، بعد انضمامه، اليوم الثلاثاء، إلى التشكيلة التي تستعد لمواجهة البرتغال ولوكسمبورغ، في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020.

وقال الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، إن المدرب أندريه شيفتشنكو وجه الدعوة للاعب البالغ من العمر 31 عامًا، بعد يوم واحد من حصوله على جواز سفر أوكراني.

+1 українець у @FCShakhtar????

Тепер Жуніор Мораєс зможе виступати за збірну України⚡

Хто наступний?????????https://t.co/3cRqyiuMVR pic.twitter.com/MAQFkokchN — FootballHub (@FootballHub_Ua) March 18, 2019

ونقل موقع شاختار على الإنترنت، عن مورايش قوله: ”أوكرانيا هي الدولة التي اختارتها عائلتي لتعيش فيها، قبل سبع سنوات. أطفالي ذهبوا للمدرسة هنا. حصلنا على العديد من الفرص لترك البلد، لكن في كل مرة نقرر البقاء؛ لأننا سعداء هنا“.

ويتصدر مورايش قائمة هدافي الدوري الأوكراني برصيد 16 هدفًا في 22 مباراة، كما صنع ستة أهداف أخرى.

ومورايش هو ثالث برازيلي يلعب في منتخب أوكرانيا في تاريخه، ويستطيع خوض مباراته الأولى ضد البرتغال يوم 22 مارس آذار في لشبونة أو لوكسمبورغ، بعد ثلاثة أيام أخرى.