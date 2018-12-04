نقل مباراة شاختار مع ليون في دوري أبطال أوروبا إلى كييف

قال شاختار دونيتسك الأوكراني، اليوم الثلاثاء، إن مباراته أمام أولمبيك ليون في دوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها في 12 ديسمبر كانون الأول نُقلت من مدينة خاركيف شرق البلاد إلى العاصمة كييف بعد فرض الأحكام العرفية في مناطق من أوكرانيا.

وقال سيرخي بالكين، المدير التنفيذي لشاختار، على فيسبوك مشيرًا للمباراة الحاسمة في المجموعة السادسة بدوري الأبطال: “تلقينا للتو رسالة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تتعلق بمباراتنا أمام ليون. ستقام المباراة في الاستاد الأولمبي في كييف”.

وأقرت أوكرانيا في 26 نوفمبر تشرين الثاني اقتراحًا بفرض الأحكام العرفية لمدة شهر واحد في مناطق معرضة لهجوم بعد احتجاز روسيا لثلاث سفن أوكرانية.

وسيتأهل شاختار إلى دور الستة عشر لو حقق الفوز بينما يكفي ليون التعادل لضمان الصعود. ويحتل ليون المركز الثاني في المجموعة برصيد سبع نقاط بينما يأتي شاختار ثالثًا برصيد خمس نقاط.

وسبق أن قرر الاتحاد القاري للعبة نقل مباراة آرسنال أمام فورسكلا بولتافا الأوكراني في الدوري الأوروبي في 29 نوفمبر تشرين الثاني إلى كييف بسبب مخاوف أمنية.