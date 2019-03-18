ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا يطلب التعامل بحذر مع تصفيات أمم أوروبا 2020

أوقعت قرعة تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم فرنسا في مجموعة سهلة نسبيًا، لكن ديدييه ديشان مدرب فرنسا يرغب في التعامل مع الأمر بحذر عندما يستهل مشواره بمواجهة مولدوفا، يوم الجمعة.

ويلعب بطل العالم في المجموعة الثامنة مع مولدوفا وآيسلندا، التي سيتقابل معها، يوم الإثنين، إضافة إلى ألبانيا وتركيا وأندورا.

وأبلغ ديشان مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الإثنين، ”يكشف التاريخ أن فرنسا كانت تعاني دومًا في التصفيات“.

وسيواجه منتخب فرنسا منافسين يميلون إلى الدفاع بشكل أكبر في مجموعة هو المرشح الأبرز لتصدرها.

وقال ديشان الذي قاد فرنسا لبلوغ نهائي بطولة أوروبا 2016 والفوز بكأس العالم في روسيا العام الماضي: ”سيلجأون للدفاع بلا ريب ولن نجد مساحات كافية. واجهنا بالفعل منافسين من هذا النوع“.

وتابع: ”يتعين أن نتحلى بالمرونة والفعالية. لن تكون المهمة سهلة. نعرف ما الذي ينتظرنا“.

وبعد رحلتهم إلى مولدوفا ستستضيف فرنسا منافستها آيسلندا، يوم الإثنين.

ومع خوض معظم اللاعبين مباريات مع أنديتهم مطلع الأسبوع، لن يكون أمام ديشان متسع من الوقت للاستعداد.

وقال: ”اعتدنا مثل هذه الأمور. سنخصص اليوم وغدًا للتخلص من الإجهاد وبعد ذلك سيكون أمامنا يومان للاستعداد“.