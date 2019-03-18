فرنسا تفقد مارسيال وتضم ليمار من أجل تصفيات بطولة أوروبا 2020

قال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في موقعه على الإنترنت، إن إصابة في الركبة أجبرت أنطوني مارسيال، مهاجم مانشستر يونايتد، على الانسحاب من تشكيلة فرنسا التي تواجه مولدوفا وأيسلندا هذا الشهر في تصفيات بطولة أوروبا 2020.

وأضاف الاتحاد الفرنسي أن لاعب وسط أتلتيكو مدريد توماس ليمار سيحل محل مارسيال الذي يواجه العديد من الصعوبات هذا الموسم بسبب ركبته اليمنى.

ويأتي انسحاب مارسيال (23 عامًا) من التشكيلة بعد محادثات بين أطباء المنتخب الفرنسي ويونايتد الذي شارك معه اللاعب في الخسارة 2-1 أمام ولفرهامبتون واندرارز في دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي، يوم السبت.

وقال الاتحاد الفرنسي، إن مارسيال شعر ”بآلام حادة“ بعد المباراة وسيغيب عن أول مباراتين لفرنسا في تصفيات بطولة أوروبا 2020، خارج ملعبها ضد مولدوفا يوم الجمعة وعلى أرضها أمام أيسلندا بعد 3 أيام أخرى.

وكان مارسيال عاد لتشكيلة فرنسا لأول مرة منذ عام بعدما سجل 11 هدفًا في 30 مباراة بجميع المسابقات مع يونايتد هذا الموسم.