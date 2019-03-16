ماذا حدث في 899 مباراة لريال مدريد مع الرئيس بيريز؟ (إنفوغرافيك)‎

يستعد ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيغو، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني.

وهذه المباراة الأولى لريال مدريد مع مدربه الفرنسي زين الدين زيدان في فترته السابقة.

لكن المباراة تمثل أهمية أخرى، إذ ستكون المباراة رقم 900 لريال مدريد مع رئيسه فلورنتينو بيريز.

وتولى بيريز، البالغ من العمر 72 عامًا، رئاسة ريال مدريد مرتين، الأولى امتدت بين 2000 و2006، والثانية من 2009 إلى الآن.

ومع بيريز نجح ريال مدريد في إحراز العديد من الألقاب والبطولات، بلغ عددها 41 لقبًا، بواقع 24 في كرة القدم و17 في كرة السلة.

وفي فترته الأولى أحرز ريال مدريد مع بيريز 7 ألقاب فقط، لقبًا في دوري أبطال أوروبا، ولقبًا في كأس العالم للأندية، ولقبًا في كأس السوبر الأوروبي، ولقبين في الدوري الإسباني، ولقبين في السوبر الإسباني.

وفي الفترة الثانية أحرز ريال مدريد مع بيريز 17 لقبًا هي، 4 في دوري أبطال أوروبا، و4 في كأس العالم للأندية، ولقبان في الدوري الإسباني، ولقبان في كأس إسبانيا، و3 ألقاب في السوبر الأوروبي، ولقبان في كأس السوبر الإسباني.

ويعرف عن بيريز تعاقده مع كوكبة من النجم، إذ ضم زين الدين زيدان ولويس فيغو ودافيد بيكهام ومايكل أوين ورونالدو وكريستيانو رونالدو وسيرجيو راموس وغاريث بيل إلى ريال مدريد.

ويبقى سانتياغو برنابيو أكثر رئيس لعب ريال مدريد تحت قيادته بواقع 1402 مباراة، في حين يأتي فلورنتينو بيرزي في المركز الثاني برصيد 899 مباراة.