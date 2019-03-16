موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو اليوم في الدوري الإسباني

يستضيف ريال مدريد منافسه سيلتا فيغو، السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن مباريات الجولة الـ 28 من الدوري الإسباني.

وتقام المباراة الساعة 18:15 بتوقيت مكة المكرمة، 17:15 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو على قناة beIN SPORTS HD 3، بصوت أحمد الطيب.

وهذه أول مباراة لريال مدريد تحت قيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، الذي عاد لتدريب الفريق الملكي بعد أشهر من استقالته.

ويملك ريال مدريد 51 نقطة في المركز الثالث على لائحة ترتيب الدوري الإسباني، ويبتعد بـ 12 نقطة عن برشلونة المتصدر.

في حين يقبع سيلتا فيغو في المركز الثامن عشر وفي رصيده 25 نقطة.

وخسر ريال مدريد آخر 4 مباريات على ملعب سانتياغو برنابيو في جميع المسابقات.

وأعلن زيدان قائمة ريال مدريد التي ستخوض مواجهة سيلتا فيغو، ويغيب عن ريال مدريد كل من: كاسيميرو للإيقاف، ويورنتي، وفينيسيوس جونيور، وداني كارفاخال، وفاسكيز للإصابة، وفاييخو بقرار فني.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: نافاس، كورتوا، لوكا زيدان.

الدفاع: راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، أودريوزولا، ريغيلون.

الوسط: كروس، مودريتش، فالفيردي، أسينسيو، إبراهيم دياز، إيسكو، داني سيبايوس.

الهجوم: ماريانو دياز، غاريث بيل، كريم بنزيما.