رابطة الأندية الأوروبية تقاطع كأس عالم موسعة جديدة للأندية

قالت رابطة الأندية الأوروبية إنها لن تشارك في كأس عالم موسعة جديدة للأندية تتألف من 24 فريقًا ستنطلق في 2021 أعلنها الاتحاد الدولي (الفيفا) في وقت سابق، اليوم الجمعة.

وقال متحدث باسم الرابطة:“رابطة الأندية الأوروبية لن تشارك في كأس العالم للأندية في 2021، وستقيّم مسألة المشاركة في نسخ تالية“.

وكان غياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي قال خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع لمجلس الفيفا في ميامي، اليوم، إن المنظمة قررت المضي قُدمًا في تطبيق هذه الفكرة.

وجاء إعلان رئيس الفيفا رغم أن رابطة الأندية الأوروبية طلبت من إنفانتينو إرجاء هذا المقترح في الوقت الحالي مؤكدة مقاطعتها للبطولة حال تنفيذ المقترح.