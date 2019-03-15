بمشاركة 24 فريقًا.. مجلس الفيفا يوافق على نظام جديد لكأس العالم للأندية

قال غياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، إن المنظمة قررت إقامة نسخة موسعة جديدة لكأس العالم للأندية تتألف من 24 فريقًا اعتبارًا من 2021.

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحفي في ميامي إن الفيفا قرر في اجتماع مجلسه، اليوم الجمعة، المضي قُدمًا في تطبيق هذه الفكرة. وجاء إعلان رئيس الفيفا رغم أن رابطة الأندية الأوروبية طلبت من إنفانتينو إرجاء هذا المقترح في الوقت الحالي، مؤكدة أنها لن تشارك في البطولة.

وأضاف إنفانتينو أنه يعتقد أن إقامة كأس العالم من 48 فريقًا في قطر في 2022 أمر قابل ”للتطبيق“ مضيفًا أن الفيفا سيواصل دراسة خياراته.

وقال: ”لو حدث ذلك فسيكون أمرًا رائعًا. وإذا لم يتحقق فسيكون أمرًا رائعًا أيضًا“.

وأوضح إنفانتينو أن الفيفا لن يتخذ أي قرار بشأن توسيع كأس العالم 2022 حتى يونيو المقبل.

وقرر مجلس الفيفا كذلك الاستعانة بنظام حكم الفيديو المساعد في كأس العالم للسيدات في فرنسا في يونيو من العام الجاري.

المؤتمر الصحفي بعد اجتماع مجلس FIFA سينطلق في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت وسط أوروبا! https://t.co/W8WZnlQEDZ — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) ١٥ مارس ٢٠١٩

وفي وقت سابق، اقترح إنفانتينو إطلاق كأس عالم للأندية بمشاركة 24 فريقًا، على أن تقام كل 4 سنوات إضافة لنسخة عالمية من دوري الأمم الأوروبية الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ويرغب إنفانتينو في انطلاق البطولتين في 2021.

ورد حينها الاتحاد الأوروبي للعبة ووصف خطط الفيفا بأنها ”غير مقبولة بشكلها الحالي“، وطالب ”بضرورة الكشف عن كافة البنود الرياضية والتجارية بشكل كامل؛ لتتم مناقشتها“ بين كافة الأطراف المعنية.