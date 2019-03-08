مايويذر يسخر من طلب مكغريغور وكانيلو إعادة مواجهته معهما

سخر الملاكم الأمريكي المعتزل فلويد مايويذر من طلب منافسيه السابقين كونور مكغريغور وساؤل كانيلو ألفاريز بخوض معركة إعادة.

ويزعم مايويذر، البالغ من العمر 42 عامًا، أنه ليس بحاجة لمواجهتهما مرة أخرى من أجل الحصول على مقابل ضخم مجددًا لأنه جنى بالفعل على ثروة خلال مسيرته.

وحاول أوسكار دي لا هويا مروّج مباريات كانيلو إغراء مايويذر بخوض معركة ثانية أمام المكسيكي، قائلًا إنه من المحتمل أن يكون هناك مباراة بقيمة مليار جنيه إسترليني.

وتحدث مكغريغور عن هزائمه الثلاث أمام نيت دياز وحبيب نورمحمدوف ومايويذر عبر وسائل الإعلام الاجتماعية، وأصرّ على أنه يتوقّع إعادة مباراة مايويذر.

وكتب بطل وزن الريشة والخفيف سابقًا: ”معركة الملاكمة الرائعة! ستكون مباراة العودة مثيرة للاهتمام بلا شك“.

لكن مايويذر سخر من خصومه السابقين قائلين إنهم ليسوا الوحيدين الذين يرغبون في الحصول على فرصة ثانية ضده.

وأضاف لموقع TMZ Sports على الإنترنت ”لجميع يريد إعادة مباراته أمامي. لا أحد يستطيع أن يهزمني! أنت تعرف ذلك بالفعل. الجميع يريد إعادة مباراته معي“.

وخاض مايويذر معركته الخمسين والأخيرة في أغسطس 2017 ضد مكغريغور وتغلب على المصارع الأيرلندي في الجولة العاشرة وقبلها تغلب على كانيلو، الأصغر سنًا، بأغلبية الأصوات العام 2013.

كما حصل الملاكم الأمريكي على ما يقرب من 7 ملايين جنيه إسترليني من أجل المشاركة في مباراة ملاكمة أمام لاعب الكيك بوكسينغ الياباني تينشين نازوكاوا ليلة رأس السنة الحالية.