مولر وبواتنغ وهوملز يخرجون تمامًا من خطط لوف مع منتخب ألمانيا

قال يواكيم لوف، مدرب ألمانيا، إنه لا يخطط لضم جيروم بواتنغ وماتس هوملز وتوماس مولر الذين فازوا بكأس العالم لكرة القدم من قبل بعد الآن، قائلًا إن الفريق يحتاج للنظر إلى المستقبل.

وكان ثلاثي بايرن ميونخ جزءًا من التشكيلة الفائزة بكأس العالم 2014، لكن الفريق ودع نهائيات نسخة 2018 من دور المجموعات، وهو أكثر خروج مبكر للفريق من النهائيات خلال 80 عامًا.

وعانى الثلاثة من تراجع المستوى هذا الموسم.

وقال لوف لصحيفة بيلد واسعة الانتشار، اليوم الثلاثاء: ”أشكر ماتس وجيروم وتوماس على النجاحات الكثيرة التي تحققت والسنوات الاستثنائية والمتفردة التي تقاسمناها معًا.

”لكن الأمر يتعلق حاليًا بإرساء الأسس للمستقبل. نريد أن نمنح الفريق وجهًا جديدًا. أنا مقتنع أن هذه هي الخطوة المناسبة“.

وقال لوف إنه سافر إلى ميونخ لإبلاغ اللاعبين.

ومع اقتراب الثلاثة من 250 مباراة دولية فيما بينهم، كان هوملز (70 مباراة) ومولر (100) وبواتنغ (76) جزءًا من جيل واحد.

ولعب هوملز وبواتنغ (30 عامًا لكل منهما) خلال الفوز ببطولة أوروبا تحت 21 عامًا في 2009 مع بدء ألمانيا في حصد الثمار الأولى للاستثمار الكبير والدائم في اللاعبين الشباب والتي كانت قد بدأته قبلها بسبع سنوات.

وتم تصعيدهم جميعًا إلى الفريق الأول وشاركوا في كأس العالم 2010، حيث بلغ أصغر منتخب لألمانيا خلال 76 عامًا الدور قبل النهائي، بعد مسيرة رائعة شملت الفوز على إنجلترا والأرجنتين.

وسجل مولر (29 عامًا) 10 أهداف في كأس العالم وفاز بالحذاء الذهبي العام 2010. واحتل اللاعب المركز الثاني في قائمة الهدافين بالبطولة بعدها بأربع سنوات بعد أن سجل خمسة أهداف أخرى.