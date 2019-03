مولر وبواتنغ وهوملز يخرجون تمامًا من خطط لوف مع منتخب ألمانيا

قال يواكيم لوف، مدرب ألمانيا، إنه لا يخطط لضم جيروم بواتنغ وماتس هوملز وتوماس مولر الذين فازوا بكأس العالم لكرة القدم من قبل بعد الآن، قائلًا إن الفريق يحتاج للنظر إلى المستقبل.

وكان ثلاثي بايرن ميونخ جزءًا من التشكيلة الفائزة بكأس العالم 2014، لكن الفريق ودع نهائيات نسخة 2018 من دور المجموعات، وهو أكثر خروج مبكر للفريق من النهائيات خلال 80 عامًا.

وعانى الثلاثة من تراجع المستوى هذا الموسم.

وقال لوف لصحيفة بيلد واسعة الانتشار، اليوم الثلاثاء: ”أشكر ماتس وجيروم وتوماس على النجاحات الكثيرة التي تحققت والسنوات الاستثنائية والمتفردة التي تقاسمناها معًا.

”لكن الأمر يتعلق حاليًا بإرساء الأسس للمستقبل. نريد أن نمنح الفريق وجهًا جديدًا. أنا مقتنع أن هذه هي الخطوة المناسبة“.

وقال لوف إنه سافر إلى ميونخ لإبلاغ اللاعبين.

???? @esmuellert_, @matshummels and @JB17Official have been told by Joachim #Löw today that they are no longer part of his #DieMannschaft plans ???? https://t.co/YEoV67h6vz pic.twitter.com/KAItK9h5Jq

— Germany (@DFB_Team_EN) March 5, 2019