أوليفر بيرهوف: منتخب ألمانيا بحاجة إلى عقلية كرة الشوارع

قال أوليفر بيرهوف، مدير المنتخب الألماني، إن بلاده بحاجة إلى ”عقلية كرة الشوارع“، للعودة إلى صدارة المشهد العالمي.

وأوضح بيرهوف، خلال ورشة عمل تابعة للاتحاد الألماني، أن هناك حاجة للتعديلات، عقب خروج المنتخب من دور المجموعات بكأس العالم.

وودع المنتخب الألماني كأس العالم 2018 في روسيا، الصيف الماضي من الدور الأول، كما ودع دوري الأمم الأوروبية من الدور الأول، بعدما تذيل ترتيب مجموعته.

وواصل: ”مقتنع بأن الفجوة بيننا وفرق القمة ليست كبيرة، مثلما اختبرناها في الصيف الماضي“.

وأردف بيرهوف، أن النظام يحتاج ”لتغيير اتجاه“، وليس لإعادة بناء من البداية، وتابع: ”يتطلب الأمر المزيد من الشعور، رغم كل الأنظمة يجب أن نجد مساحة لتطوير الفرديات.. نحن بحاجة لعقلية كرة الشوارع، لدينا استراتيجية وفريق، يجب أن نطبق هذا.. هذا سيتطلب بعض الوقت وبعض الحظ أيضًا“.

ومن المقرر أن تلعب الأكاديمية الجديدة التابعة للاتحاد الألماني، دورًا محوريًا، حيث تبدأ أعمال البناء في وقت لاحق من هذا العام، على أن يتم الانتهاء من المنشأة في أواخر عام 2021.

يذكر أن المنتخب الألماني يلاقي هولندا في 24 مارس، في أولى مبارياتهما في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.