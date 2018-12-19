رئيس الاتحاد الألماني ينفي نيته إقالة لوف من قيادة المانشافت

أكد راينهارد جريندل رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء، أن يواخيم لوف مدرب المنتخب الألماني سيستمر في منصبه، نافيًا وجود أي نية لإقالته.

وقال جريندل في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية: “لم تكن هناك خطة بديلة أبدًا، وقلنا قبل وبعد بطولة كأس العالم الأخيرة في روسيا، إنه ليس هناك أحد مثل لوف مناسب لإحداث تغيير”.

وتابع: “لوف يتميز في تجديد شباب الفريق، فقد شكل في كأس القارات 2017 فريقًا من لاعبين شباب، في أقصر فترة زمنية وبطريقة فعالة للغاية”.

وأضاف: “آمالنا كبيرة على بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020، وأرى أن الفوز باللقب، مرهون بتطور فرق أخرى”.