ثنائية مبابي تمنح باريس سان جيرمان انتصارًا صعبًا على حساب كاين (فيديو)

قاد هدفان سجلهما كيليان مبابي فريق باريس سان جيرمان، لتعديل تأخره الى انتصار 2-1 على كاين اليوم السبت، ليعزز من تصدره لدوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم بفارق 20 نقطة عن أقرب مطارديه.

وقاتل بطل فرنسا لحصد النقاط الثلاث عقب وضع كاسيمير نينجا أصحاب الأرض في المقدمة في الدقيقة 56، ورد سان جيرمان بسرعة عن طريق ركلة جزاء لمبابي قبل أن يسجل اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا هدف الفوز قبل ثلاث دقائق على النهاية.

وتصدى إطار المرمى لثلاث محاولات في الشوط الأول من قبل فريق المدرب توماس توخيل، الذي سيواجه مانشستر يونايتد في إياب دور 16 بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل، وتصدت العارضة لضربة رأس من انزو كريفيلي مهاجم كاين.

ووضع نينجا فريقه كاين في المقدمة بعد أن سدد كرة مباشرة من ركلة ثابتة، تمت تهيئتها بشكل رائع، لكن سان جيرمان تعادل بعدها بثلاث دقائق، بعد أن تسبب يون زاهاري في ركلة جزاء بسبب لمسه الكرة بيده ليحولها مبابي إلى هدف.

وكان انخيل دي ماريا قريبا من وضع سان جيرمان في المقدمة عندما لعب الكرة برأسه في القائم من مسافة قريبة بعدها بعدة دقائق، لكن مبابي ضمن حصد النقاط الثلاث بلمسه الكرة، بعد أبعد أحد المدافعين تسديدة توماس مونييه عن خط المرمى، لكنها وصلت الى المهاجم الفرنسي ليهز بها الشباك.

ورفعت النتيجة رصيد سان جيرمان الى 71 نقطة على قمة دوري الدرجة الأولى متقدمًا بفارق 20 نقطة على ليل صاحب المركز الثاني، بينما ظل كاين في منطقة الهبوط محتلًا المركز 18 ومبتعدًا بفارق أربع نقاط عن منطقة الأمان.